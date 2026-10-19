Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у семінарі Міжпарламентської ради "Україна-НАТО"

1 хв читати
Додати як джерело
Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у семінарі Міжпарламентської ради "Україна-НАТО"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко візьме участь у семінарі Міжпарламентської ради "Україна-НАТО" (UNIC) Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві (Польща) 19-20 жовтня 2026 року.

"Тема заходу – "Уроки України: оборона, інновації, стійкість та майбутнє євроатлантичної безпеки"", – повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Учасники семінару обговорять безпекові виклики, реформування оборонного сектору України в умовах війни, розвиток оборонної промисловості, технологічні інновації та зміцнення національної стійкості. Окрему увагу буде приділено досвіду України, який може бути використаний державами НАТО для посилення обороноздатності та готовності до сучасних загроз.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#нато #рада #корнієнко
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Американський майданчик перемовин про мир працюватиме, на наступному тижні можлива зустріч – Зеленський

Американський майданчик перемовин про мир працюватиме, на наступному тижні можлива зустріч – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність подальших зустрічей з американською стороною щодо завершення війни та анонсував можли…

Читати
Мадяр про зустріч із Зеленським: Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для припинення вогню і тривалого миру

Мадяр про зустріч із Зеленським: Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для припинення вогню і тривалого миру

Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні, заявив прем'єр-міністр Угор…

Читати