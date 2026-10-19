Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у семінарі Міжпарламентської ради "Україна-НАТО"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко візьме участь у семінарі Міжпарламентської ради "Україна-НАТО" (UNIC) Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві (Польща) 19-20 жовтня 2026 року.

"Тема заходу – "Уроки України: оборона, інновації, стійкість та майбутнє євроатлантичної безпеки"", – повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Учасники семінару обговорять безпекові виклики, реформування оборонного сектору України в умовах війни, розвиток оборонної промисловості, технологічні інновації та зміцнення національної стійкості. Окрему увагу буде приділено досвіду України, який може бути використаний державами НАТО для посилення обороноздатності та готовності до сучасних загроз.