Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сікорський та сенатор-демократ Кунс розкритикували пропозицію Путіна зустрітися з Трампом і Сі щодо війни в Україні

2 хв читати
Додати як джерело

Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Radosław Sikorski) провів аналогію між Ялтинською конференцією 1945 року та нібито висловленою Володимиром Путіним пропозицією зустрітися з президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю Сі Цзиньпіном щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що тоді кремлівське керівництво не зазіхало на території, на яких не було їх військової присутності.

"Перша Ялта визнавала радянське домінування над територією Східної Європи, яку контролювала Червона Армія. Тепер Путін хоче в подарунок українські території, які він не в змозі підкорити", – написав Сікорський в соцмережі Х в понеділок.

В свою чергу сенатор від Демократичної партії від штату Делавер Кріс Кунс (Chris Coons) назвав такі гіпотетичні перемовини Трампа з Сі та Путіним неприйнятними, оскільки в них не брала б участі українська сторона, а також вони б продемонстрували слабкість президента США перед керівництвом РФ та КНР.

"Не може бути жодних розмов про майбутнє України без участі самої України за столом переговорів, і не може бути справжніх переговорів, доки Трамп сигналізує про слабкість і покірність Сі та Путіну за кожної нагоди", – написав Кунс в Х.

Перед тим видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що Путін запропонував, щоб він, Трамп та Сі зустрілися наступного місяця, у листопаді 2026 року, "щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні на умовах, вигідних Москві".

Сам Трамп написав у цей час у власній соцмережі Truth Social: "Моє рішення щодо Росії є дуже простим: я перебуваю в процесі переговорів про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що дурним чином відштовхне Росію від столу переговорів". "Досягається значний прогрес, і це включає поточні переговори щодо заручників!", – додав президент США.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#рф #перемовини #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Американський майданчик перемовин про мир працюватиме, на наступному тижні можлива зустріч – Зеленський

Американський майданчик перемовин про мир працюватиме, на наступному тижні можлива зустріч – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність подальших зустрічей з американською стороною щодо завершення війни та анонсував можли…

Читати
Мадяр про зустріч із Зеленським: Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для припинення вогню і тривалого миру

Мадяр про зустріч із Зеленським: Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для припинення вогню і тривалого миру

Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні, заявив прем'єр-міністр Угор…

Читати