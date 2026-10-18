Трамп заявив про "повну та абсолютну підтримку" Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі

Президент США Дональд Трамп висловив свою "повну та беззастережну підтримку" Бенджаміну Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі, які відбудуться 27 жовтня, попередивши, що США будуть змушені самостійно протистояти Ірану, якщо Ізраїль обере іншого лідера.

"Якщо Ізраїль матиме неправильного лідера, якщо це буде хтось інший, а не Бібі, Америці доведеться виконувати цю роботу самостійно, а я не маю наміру цього робити", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, передає Clash Report.

Трамп назвав Нетаньягу "великим воїном-прем'єр-міністром" і заявив, що Іран було систематично знищено у військовому та фінансовому плані, додавши, що, якщо він не змінить курс, "ми незабаром доведемо справу до кінця".

Ця підтримка з'явилася на тлі того, що партія "Лікуд" Нетаньяху відстає в опитуваннях від партії "Яшар" колишнього головнокомандувача армії Гаді Ейзенкота.