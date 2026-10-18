Зеленський сподівається, що Трамп змінить ставлення до Путіна, і назвав його підтримку РФ історичною помилкою

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Дональд Трамп змінить свої рішення та ставлення до очільника Кремля Володимира Путіна, наголосивши, що підтримка Росії з боку Вашингтона стала б історичною помилкою і трагедією.

"Звісно, ми довіряємо Америці. Ми довіряємо двопартійній підтримці, і ми довіряємо президенту Сполучених Штатів… І я сподіваюся, що він змінить свої рішення, оскільки, на мою думку, це все – помилки; вони не допоможуть ні нам, ні Сполученим Штатам", – сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News, відповідаючи на запитання про довіру до Трампа.

За словами президента України, Київ від початку президентського терміну Трампа очікував зміни його ставлення до Путіна. "Для нас це важливо, це принципово", – наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україну не можна порівнювати з Росією, оскільки РФ є агресором і окупантом, а російські військові вбивають дорослих і дітей.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна виграти війну без підтримки США, Зеленський зазначив, що це буде дуже складно, насамперед через людські втрати. "Головне – це наші люди. Без підтримки Сполучених Штатів – дуже важко", – сказав він.

За словами президента, якщо США офіційно стануть на бік Росії, Україна не зможе встояти.

"Це історична помилка і велика трагедія", – сказав Зеленський, додавши, що Україна сподівається на підтримку президента США та його команди або, принаймні, на нейтральну позицію Вашингтона.