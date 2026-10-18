Пауза в ударах по НПЗ за тиждень до виборів у США позбавила б Трампа приводу звинувачувати Україну, вважає Яценюк

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-16) Арсеній Яценюк вважає, що Україна перед проміжними виборами до Конгресу США, які заплановані на 3 листопада, могла б демонстративно оголосити тактичну тижневу паузу в ударах по російських нафтопереробних заводах, і тоді у президента США Дональда Трампа не було б приводу звинувачувати українську сторону у нібито впливі на ціни на дизельне пальне перед голосуванням.

"Я би за тиждень перед проміжними виборами односторонньо оголосив, що ми, жертвуючи собою, але оскільки Трамп просив і щоб не казали, що ми зіпсували результат виборів чи зневажаємо американську адміністрацію, тиждень не будемо бити по НПЗ, щоб у вас стабілізувались ціни на дизель", – сказав Яценюк в інтерв'ю "Українській правді".

При цьому він назвав виправданим рішення президента України Володимира Зеленського відновити удари по російським НПЗ раніше, оскільки цьому передувала низка безрезультативних звернень до США. "Він не просто сказав без попередження: ми відновлюємо удари. Він просив Patriot, Starlink, американську допомогу й енергетичне перемир'я. І йому цього не дали", – сказав експрем'єр.

Голова КБФ наголосив, що українські удари по РФ насправді не впливають на ціни на пальне в США. "Ціни на дизель не стабілізуються, тому що вони не мають жодного відношення до ударів по НПЗ. Це окрема економічна історія", – наголошує Яценюк.

Як повідомлялося, 9 жовтня президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис тонн дизельного палива на американський і світові ринки. У той же час ЗМІ с посиланням на джерела повідомили, що представники президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону, що Трамп може припинити надання Україні американських розвідданих, а його адміністрація може зупинити роботу механізму PURL, через який Україна отримує американську зброю, якщо Київ і далі відмовлятиметься припинити удари по російських НПЗ.

Зеленський у відповідь заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо РФ перестане завдавати удари по українській енергетичній інфраструктурі.

12 жовтня українська сторона заявила, що не завдавала ударів по НПЗ та всіх інших енергетичних об'єктах на території РФ минулої ночі після заяви Трампа про енергетичне перемир'я та готова дотримуватися його за умови аналогічних дій з боку РФ. 14 жовтня українська сторона знов заявила, що не б'є по енергетичній системі чи по нафтопереробних заводах РФ, на відміну від агресора, що вже декілька разів після оголошеного Трампом "енергетичного перемир'я" наніс удари по українській енергетичній системі. У той же день українські сили залишилися без американських даних раннього попередження про балістичні ракети, а робота Starlink сповільнилася по всій країні.

15 жовтня Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ: "Заборона знята. З цим покінчено". За його словами, Україна могла б зупинити удари по енергетиці навіть за продовження російських атак лише в обмін на додаткові ракети-перехоплювачі для Patriot – це "мінімум", про який він просив. Натомість у відповідь на запит про посилення ППО США обмежили роботу Starlink. Водночас президент України наголосив, що відносини зі США як зі стратегічним партнером залишаються критично важливими, і що "ми не руйнували жодних відносин".