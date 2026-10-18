Яценюк: Партнери у 2014-му не давали грошей на зброю для оборони Криму та обіцяли дипломатичне вирішення

США та інші союзники не надали Україні фінансової допомоги для закупівлі зброї для оборони Криму під час його окупації у 2014 році та наполягали на дипломатичному врегулюванні, нагадав голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-16) Арсеній Яценюк.

"Треба відверто сказати, що Білий дім і канцелярія США, і загалом "велика сімка" були не готові, не знали, як діяти в цьому випадку", – сказав Яценюк в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання про нібито заборону тодішнього президента США Барака Обами захищати Крим.

Цю неготовність експрем'єр проілюстрував атмосферою перших зустрічей у Вашингтоні. "Я полетів одразу до Білого дому. Це був березень. На жодній зустрічі мені навіть натяку не дали на те, що Україні будуть надавати зброю. Зате на кожній зустрічі потрібно було від них 150 разів почути про те, що ми будемо робити все для дипломатичного врегулювання", – зазначив він.

Яценюк додав, що країни Заходу "не дали жодного цента на те, щоби купити зброю".

Головним дипломатичним результатом того періоду експрем'єр назвав ухвалення першої "антиросійської" резолюції ООН і запровадження міжнародних санкцій щодо країни-агресорки.

Він нагадав, що у 2014 році Україна мала лише 5 тисяч військовослужбовців, здатних виконувати бойові завдання, тому спроба захистити Крим за таких умов могла призвести до втрати не лише півострова, а й усієї країни. "У нас у 2014 році було дві опції: перша – відправити 5 тисяч боєздатних (військовослужбовців – ІФ-У) Збройних сил, які були на всю Україну, або втримати Україну і сподіватись на те, що дипломатичне врегулювання може спрацювати", – сказав Яценюк.

За його словами, на той момент українська армія перебувала в критичному стані: військовим бракувало форми, пального та справної техніки. Частина військової інфраструктури фактично не була готова до бойового застосування. "Якби не добровольці та волонтери і якби нам не вдалося втримати загальну ситуацію, Путін би пішов далі, і широкомасштабна агресія почалася б не у 2022-му, а у 2014 році", – вважає Яценюк.