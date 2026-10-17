Росіяни перетворюють Олешки на смертельну пастку, ситуація в місті критична – Сибіга

Українське місто Олешки на Херсонщині опинилося на межі повної гуманітарної катастрофи через дії російських військових, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"У зруйнованому місті досі залишаються близько 1 700 людей. Єдина дорога, що веде звідти, замінована й перебуває під наглядом бойових дронів. Ті, хто намагається втекти, ризикують загинути. Сусідня річка також замінована. Мешканці сумніваються, що зможуть пережити цю зиму. У лікарні закінчилися ліки. Десятки тіл лежать на вулицях або в будинках, оскільки росіяни забороняють мешканцям їх ховати. Сім'ї голодують, виживаючи за рахунок залишків городніх овочів, консервів і навіть равликів. Мешканці кажуть, що російські солдати під прицілом зброї погрожували їм, щоб відібрати їхню їжу", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та доступ міжнародної гуманітарної допомоги, і ці заклики не можуть залишитися без відповіді.

"Ми закликаємо ООН, МКЧХ та всіх партнерів використати всі наявні канали для забезпечення безпечних евакуаційних коридорів та негайного доступу гуманітарної допомоги до Олешок. Росія повинна припинити перешкоджати зусиллям із порятунку життів цивільного населення", – підкреслив міністр.

Він подякував партнерам та людям по всьому світу, які відмовляються мовчати і стали голосом мешканців Олешок, і висловив окрему подяку Папі Леву XIV за його заклик до Путіна про припинення вогню в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги.

"Люди не можуть вижити лише на заявах про занепокоєння. Їм потрібні дії. Їм потрібен вихід. І він потрібен їм зараз", – резюмував Сибіга.