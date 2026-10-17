Зеленський про можливу розморозку активів РФ для перемовин: це питання під контролем Європи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що європейські партнери одностайно не підтримують послаблення санкцій проти РФ.

"Я дуже дякую європейським партнерам. У нас були ряд зустрічей, вони продемонстрували і публічну, і не публічну, і в обговоренні публічних тем, і не публічних єдність навколо підтримки України… Від Європи чую тільки підтримку. Всі розуміють, всі не підтримують diesel deal. Всі отримали мій сигнал, щоб не було зняття санкцій, і всі підтримують, що ніяких санкцій не може бути знято з Росії, допоки Путін не закінчить вбивства. А навпаки, всі працюють над наступним санкційним пакетом", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у суботу.

Він також повідомив, що обговорив з бельгійською стороною і лідерами ЄС пропозицію США розморозити частину російських активів, щоб спробувати відновити мирні переговори.

"Всі розуміють, що є ризик, що Росія зробить все, щоб через тих чи інших партнерів спробувати забрати собі частково заморожені активи. Так, це правда. Ми маємо таку інформацію. Але знов таки, ми проговорили деталі з європейцями. Це сьогодні під контролем, повністю під контролем Європи. А значить, на сьогодні це в безпеці. Дякую всім партнерам", – сказав президент України.

За його словами, він обговорив з європейськими партнерами питання посилення протиповітряної оборони і необхідність бюджетної підтримки в розміні EUR70 млрд. "Я знаю, що це непросто, і я вдячний європейцям, що ніхто не сказав "ні", – повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання для підтримки України, попередивши, що інакше РФ може отримати до них доступ і спрямувати кошти на фінансування війни.