Зеленський: у нас дійсно покращилися стосунки з Польщею, дякую польському народу за підтримку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про покращення стосунків з польською стороною останнім часом.

"Я хочу сказати абсолютно відверто, що у нас дійсно покращилися відносини з Польщею", – сказав Зеленський в суботу, відповідаючи на питання, чи пов'язано те, що він знов почав здійснювати міжнародні поїздки через аеропорт в польському Жешуві після тривалої перерви, з таким покращенням.

Він подякував за це і польській, і українській командам, прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску. "Ну і вдячний народу Польщі за те, що підтримуєте Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом ворогом, ворогом один – Росія. І вона дуже занепокоєна тим, що в Україні і Польщі сильний союз. Нам треба тільки посилювати наші відносини, будь-які проблемні рішення", – сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що "навіть дуже складні речі ми вирішимо". "Це буде двосторонньо вигідні відносини через повагу і через важливість безпеки в Європі", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, 14 жовтня Зеленський вилетів у відрядження до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з аеропорту в польському місті Жешув. Це перший політ президента України до третьої країни з польської території з червня поточного року, але голова Української держави все ж відвідував Польщу в цей час, зокрема, зустрічався з Туском у Любліні у липні.

Зеленський 7 червня вперше полетів з візитом до Великої Британії через Кишинів у Молдові, а не польський аеропорт у Жешуві, яким він користувався раніше. У соцмережах пов'язували зміну в логістиці президента з напруженням відносин між Україною і Польщею, але в МЗС заперечували її політичний вимір і називали прив'язку до неї штучною. Втім, подальші свої візити президент України цього року здійснював саме з Кишинева, тоді як літак голови Української держави продовжував базуватися в Польщі.

Наприкінці травня 2026 року Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов'язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.