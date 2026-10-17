Американський майданчик перемовин про мир працюватиме, на наступному тижні можлива зустріч – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність подальших зустрічей з американською стороною щодо завершення війни та анонсував можливість такої зустрічі вже на наступному тижні.

"Американський майданчик буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо. Що стосується наших зустрічей з американською стороною, ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі, де вони хочуть, як вони хочуть. Хочуть в Америці – нехай нас запрошують, ми будемо готові", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у суботу.

За його словами, українська сторона "всюди готова до перемовин і всюди готова до будь-якого формату перемовин: втрьох, вдвох, вчотирьох, вп'ятьох – неважливо, важливий мир".

"На наступному тижні є можливість, американська сторона давала нам сигнал, може бути у нас з ними зустріч", – повідомив президент України.

Українська переговорна група, за словами Зеленського, контактувала з американською в п'ятницю. "Принаймні Умєров (голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров – ІФ-У) із Кушнером (представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер – ІФ-У) розмовляли і вони домовляються про те, щоб була зустріч. І я готовий також з ними зустрічатись. Я думаю, що вони зможуть знайти час і можливість", – сказав він.

Президент висловив сподівання, що "на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітися". "Ми підтримуємо можливість діалогу, ми підтримуємо робити все, щоби зупинити Путіна, принаймні енергетичне припинення вогню. Бажано повністю припинити цю війну, треба щось починати. Як мінімум, треба зустрічатись і ці зустрічі плануються", – резюмував Зеленський.