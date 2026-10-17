Оборонні технології та розумна мобілізація можуть допомогти Європі в умовах браку мобресурсів – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний обговорив питання викликів для міжнародної безпеки з офіцерами з Нідерландів, які проходять навчальну програму Higher Defence Education.

"Європі потрібні нові доктрини і нова система безпеки, які враховуватимуть реалії сучасної війни. Мова не лише про технології і про дрони, а про тактику їхнього застосування, інтеграцію в організаційну структуру збройних сил, налагодження нових виробництв. Старі системи діють по інерції – ті ж виробники озброєнь мають багатомільйонні контракти, розписані на десятиріччя вперед. Чи зацікавлені вони у тому, щоб їхню нішу займали нові дешеві дрони? Відповідь очевидна", – написав Залужний у Facebook в суботу за підсумками зустрічі.

За його словами, питання особового складу – це ще один виклик, який особливо гостро постає перед невеликими європейськими країнами, які не можуть розраховувати на великий мобілізаційний ресурс. "Єдиний вихід тут – впровадження оборонних технологій та розумна мобілізація", – зазначив ексголовнокомандувач.

Також дипломат наголосив на необхідності політичної волі до змін, цілей, стратегії їхнього досягнення та готовності до не завжди популярних рішень.

"Європа має ресурси, має технології і має в союзниках одну з двох країн у світі з реальним досвідом сучасної війни – Україну. З українським досвідом є всі можливості, щоб побудувати спільну європейську систему безпеки, ефективну у світі нових загроз", – резюмував Залужний.