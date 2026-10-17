Припинення воєн та встановлення тривалого миру залишаються необхідними умовами сталого зростання світу – заява IMFC

Війни та конфлікти продовжують завдавати тяжких гуманітарних втрат, супроводжуються значними економічними витратами та відчутними негативними побічними ефектами, що найсильніше б'ють по найбідніших і найбільш вразливих верствах населення, йдеться у заяві 54-го засідання Міжнародного валютного і фінансового комітету (International Monetary and Financial Committee, IMFC) у Бангкоку в суботу.

"Припинення воєн і конфліктів, а також встановлення тривалого миру в усьому світі залишаються необхідними умовами для сталого зростання та довгострокової стабільності", – зазначається у вступній частині заяви без деталізації конкретних конфліктів, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

IMFC, який є ключовим головним дорадчим органом Міжнародного валютного фонду (МВФ), зазначив, що світова економіка витримала черговий шок краще, ніж очікувалося, проте не варто сприймати таку стійкість як належне.

"Збої в ланцюгах постачання посилюють невизначеність і тиск на ціни. Відбуваються масштабні структурні трансформації. У цих складніших умовах, що несуть як нові можливості, так і ризики, нашим пріоритетом залишається забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, сприяння широкому економічному зростанню (рушійною силою якого є приватний сектор), а також зміцнення стійкості завдяки надійній політиці та міжнародній співпраці", – сказано у документі.

Комітет пов'язує надії на зростання із стрімким розвитком передових інтелектуальних технологій, як стимулюють інвестиції й торгівлю та можуть сприяти підвищенню продуктивності, але звертає увагу, що країни з низьким рівнем доходу та крихкі держави ризикують ще більше відстати в розвитку.

"Ризики залишаються зміщеними в бік погіршення ситуації: ескалація конфліктів і торговельної напруженості може призвести до подальших перебоїв на критично важливих торговельних шляхах, посилити тиск на ціни на сировинні товари (зокрема на нафтопродукти), а також поглибити проблеми з енергетичною та продовольчою безпекою", – наголошується у заяві.

IMFC також звертає увагу на зростання дохідності суверенних облігацій у системних економіках, що негативно впливає на глобальні фінансові умови на тлі високого державного боргу та потреб у рефінансуванні в багатьох країнах.

"Швидкі технологічні зміни, демографічні зрушення, частіші екстремальні погодні явища та стихійні лиха, а також геоекономічна фрагментація ускладнюють політичні компроміси", – додає чорних фарб комітет.

Він закликає до обґрунтованої та послідовної макроекономічної політики та багатосторонньої співпраці, зусиль з фіскальної консолідації, щоб забезпечити боргову стійкість, одночасно захищаючи найбільш вразливі, а також пріоритетні інвестиції, що стимулюють продуктивність та зростання.

У заяві також підкреслена важливість збереження незалежності центральних банків для збереження довіри до політики та підтримки інфляційних очікувань на стабільному рівні, а банкам дана порада залишатися твердо відданими забезпеченню цінової стабільності відповідно до своїх мандатів.

"Ми підкреслюємо важливість безпечних та стійких потоків енергії та дотримання принципу свободи судноплавства як невід'ємної складової глобальної економічної стабільності", – заявив також IMFC.

Щодо штучного інтелекту, позитивний вплив та ризики якого для глобальної та національних економік були однією з головних тем щорічних зборів у Бангкоку, комітет очікує на подальший аналіз ситуації з боку МВФ та його рекомендації.

Наступна зустріч IMFC відбудеться у квітні 2027 року у Вашингтоні.