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Політика

Зеленський: Мені з Трампом легше спілкуватися, ніж з Путіним

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Зеленський: Мені з Трампом легше спілкуватися, ніж з Путіним
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому легше спілкуватися з президентом США Дональдом Трампом ніж з Володимиром Путіним.

"Мені з Трампом (легше – ІФ-У). В мене було кілька зустрічей з президентом США і ми завжди знаходимо теми для дискусії і прийняття рішень. Я відстоюю інтереси виключно України і народу України. На нас напали, окупували, вбили наших людей. Логічно, що ми маємо право на захист", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

Президент наголосив, що Путін не хоче перемовин зараз ні в якому форматі.

"Це виглядає як пародія на реальне бажання закінчення війни. Він не хоче закінчення війни", – зазначив Зеленський.

Водночас, на його думку, послаблення санкцій щодо дизельного пального може стати початком подальшого пом’якшення обмежень проти РФ в інших сферах, зокрема в газовій галузі.

"Я абсолютно в цьому впевнений. Будуть знімати санкції після газу ще з чогось. Все прийде до банківської системи, окремих людей, хімічної промисловості", – сказав президент.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#путін #трамп #зеленський
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