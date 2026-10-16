Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Команди України та США мають домовитися про зустріч у найближчий час – Зеленський

2 хв читати
Додати як джерело
Команди України та США мають домовитися про зустріч у найближчий час – Зеленський

Найближчим часом команди України та США мають домовитися про зустріч на тому чи іншому рівні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"(…) ми розмовляємо з американською переговорною командою, я знаю: наша команда з ними в постійному контакті. Думаю, в найближчі дні домовляться про зустріч на тому чи іншому рівні", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

Водночас, президент зазначив, що Україна не знала про домовленість між США і РФ щодо дизелю, додавши, що "зняття санкцій – це також був сюрприз для всіх".

"Ми отримували сигнали після того, як відповідні речі вже відбулись, і diesel deal, і тощо", – сказав президент.

Він наголосив, що Україну мали б безпосередньо залучати до обговорення таких домовленостей, оскільки українські удари по території РФ, зокрема по НПЗ, є відповіддю на російські атаки та вбивства українців.

Зеленський також розповів, що після заяв президента США про відповідні домовленості Україна публічно підтримала пропозицію щодо енергетичного припинення вогню, яка мала б продемонструвати деескалацію. Водночас, за його словами, Росія не погодилася на такі кроки.

"Ми партнери, і тому зрозуміло: вам це потрібно, ви вирішили, що вам це потрібно, хоча вся аналітика говорить, що це не впливає на ціну (дизелю – ІФ-У). Але, тим не менше, зараз не про причини, а про наслідки. І вам це потрібно, але вони (росіяни – ІФ-У) будуть атакувати нашу енергосистему", – зазначив президент.

"Якщо немає енергетичного припинення вогню, дайте нам антибалістичні ракети, щоб я захистив енергетичні об’єкти. Дайте не дуже багато, на той час, поки вам це потрібно. Я не отримав цього. На мій погляд, це виглядає дивно", – підсумував Зеленський.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #зустріч #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мадяр про зустріч із Зеленським: Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для припинення вогню і тривалого миру

Мадяр про зустріч із Зеленським: Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для припинення вогню і тривалого миру

Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні, заявив прем'єр-міністр Угор…

Читати
ЄС підтримує "енергетичне перемир'я" Трампа, але РФ його не дотримується, готуємо 22-й пакет санкцій – фон дер Ляєн

ЄС підтримує "енергетичне перемир'я" Трампа, але РФ його не дотримується, готуємо 22-й пакет санкцій – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що Європейський союз підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа про "енергети…

Читати
Російська супутникова система "Рассвет" загрожує не лише Україні, але й Європі та глобальній безпеці – генерал-майор Павленко

Російська супутникова система "Рассвет" загрожує не лише Україні, але й Європі та глобальній безпеці – генерал-майор Павленко

Російська супутникова мережа "Рассвет" розробляється не лише для війни проти України, але й як інструмент для здійснення провокацій, незаконних схем …

Читати