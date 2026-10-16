Команди України та США мають домовитися про зустріч у найближчий час – Зеленський

Найближчим часом команди України та США мають домовитися про зустріч на тому чи іншому рівні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"(…) ми розмовляємо з американською переговорною командою, я знаю: наша команда з ними в постійному контакті. Думаю, в найближчі дні домовляться про зустріч на тому чи іншому рівні", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

Водночас, президент зазначив, що Україна не знала про домовленість між США і РФ щодо дизелю, додавши, що "зняття санкцій – це також був сюрприз для всіх".

"Ми отримували сигнали після того, як відповідні речі вже відбулись, і diesel deal, і тощо", – сказав президент.

Він наголосив, що Україну мали б безпосередньо залучати до обговорення таких домовленостей, оскільки українські удари по території РФ, зокрема по НПЗ, є відповіддю на російські атаки та вбивства українців.

Зеленський також розповів, що після заяв президента США про відповідні домовленості Україна публічно підтримала пропозицію щодо енергетичного припинення вогню, яка мала б продемонструвати деескалацію. Водночас, за його словами, Росія не погодилася на такі кроки.

"Ми партнери, і тому зрозуміло: вам це потрібно, ви вирішили, що вам це потрібно, хоча вся аналітика говорить, що це не впливає на ціну (дизелю – ІФ-У). Але, тим не менше, зараз не про причини, а про наслідки. І вам це потрібно, але вони (росіяни – ІФ-У) будуть атакувати нашу енергосистему", – зазначив президент.

"Якщо немає енергетичного припинення вогню, дайте нам антибалістичні ракети, щоб я захистив енергетичні об’єкти. Дайте не дуже багато, на той час, поки вам це потрібно. Я не отримав цього. На мій погляд, це виглядає дивно", – підсумував Зеленський.