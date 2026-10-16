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Політика

Україна обговорює з Європою створення окремого треку діалогу з РФ – Зеленський

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Україна обговорює з Європою створення окремого треку діалогу з РФ – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна проводить переговори з європейськими партнерами щодо створення окремого європейського треку для діалогу з Росією з метою дипломатичного врегулювання війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що Європа робить деякі кроки для того, щоб у Європі з'явився свій трек, який би представляв і наші інтереси, безумовно, передусім, і могли б знайти формат, в якому спілкуватися з рускімі. І тому, я думаю, що все це станеться, обов'язково", – сказав Зеленський на пресбрифінгу у п'ятницю у Брюсселі.

За його словами, поява такого формату не виключатиме інших переговорних процесів, оскільки вони можуть відбуватися паралельно. Він додав, що бачить паралельні процеси також з боку США.

"Моє бачення, що дуже хочеться, щоб було кілька треків. Для того, щоб була можливість йти до дипломатичного регулювання цієї війни. Ми проводимо відповідні розмови з європейцями", – зазначив президент.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #європа #зеленський
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