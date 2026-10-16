Мадяр про зустріч із Зеленським: Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для припинення вогню і тривалого миру

Угорщина готова надати дипломатичну допомогу для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

"Я запевнив президента України у своїй повній солідарності з огляду на нелюдську російську агресію проти його країни, яка триває вже майже п'ять років. Я сказав йому, що Угорщина готова надати допомогу всіма можливими дипломатичними засобами для встановлення якнайшвидшого припинення вогню та тривалого миру", – написав Мадяр у Facebook у п'ятницю.

Він також повідомив, що за підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити консультації на міністерському рівні, приділивши особливу увагу становищу національних меншин в обох країнах.

Мадяр привітав політичну угоду між Угорщиною та Україною щодо зміцнення прав угорської меншини на Закарпатті, і назвав першим кроком до відновлення взаємної довіри ухвалення Верховною Радою закону про освіту національних меншин та початок його впровадження.

Мадяр також подякував українському парламенту за вересневу резолюцію щодо злочинів проти угорців Закарпаття у 1944-1946 роках, зокрема примусової праці та масової депортації.

"Ми погодилися, що в інтересах обох країн поставити політичні та економічні відносини на нову основу", – зазначив він.