Реформи та гарантії фінансування від партнерів є необхідними умовами для траншу EFF – МВФ

Міжнародний валютний фонд вітає зусилля уряду та Верховної Ради, спрямовані на активізацію реформ в Україні, бо їх відновлення є однією з необхідних умов для успішного об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування EFF до кінця цього року, тоді як другою умовою є гарантії фінансування від партнерів, заявив директор Європейського департаменту МВФ Матеуш Щурек.

"Ми плануємо провести другий і третій перегляди програми до кінця поточного року. Звісно, це залежить від відновлення реформ, а також від надання партнерами гарантій фінансування", – сказав він на пресконференції на Щорічних зборах МВФ та групи Світового банку у Бангкоці у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Щурек зазначив, що вкрай важливим є прийняття законів та інших заходів в сферах мобілізації доходів та державного управління, бо це критично важливо для залучення подальшого фінансування від донорів, починаючи вже з 2026 року.

Щодо нових припущень та необхідності переформатування програми EFF, директор Європейського департаменту МВФ згадав про урядовий проєкт державного бюджету України на 2027 рік, поданий до парламенту, який ґрунтується на припущенні, що війна триватиме довше.

"Це, звісно, збільшує потребу у фінансуванні на 2027 рік (…) Щодо питань структурування – це тема для опрацювання під час спільного другого та третього переглядів програми, тож ми надамо деталі, коли вони будуть оприлюднені", – зауважив Щурек.

Цього року під час щорічних зборів МВФ, які проходять 12-18 жовтня, українська делегація обговорює з Фондом виконання нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року та є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні МВФ завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд. Водночас було зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

Наразі йдеться про об'єднання другого та третього перегляду програми, щоб винести це питання на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року разом зі схваленням виділення об'єднаного третього та четвертого траншів на загальну суму близько $1,65 млрд.

"Винесення цього питання на розгляд ради залежить від отримання достатніх і надійних гарантій фінансування для покриття прогнозованого дефіциту коштів на умовах, сумісних із забезпеченням боргової стійкості України", – сказала на початку жовтня речниця МВФ Джулія Козак.

Глава Мінфіну Марченко зазначав, що до очікуваного візиту місії МВФ у листопаді бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році, тоді як наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд. Щодо залишку у приблизно $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з міжнародними фінансовими організаціями.