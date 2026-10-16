Сікорський нагадав Трампу, що українців атакують російські ракети, бомби та дрони

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відповів на слова президента США Дональда Трампа, який раніше в інтерв'ю Newsmax заявив про нібито відповідальність президента Володимира Зеленського за руйнування країни та травми українців.

"Ми цінуємо турботу президента Трампа про жертв війни, але в Польщі ми вважаємо, що ці українці отримали поранення від дронів, бомб і ракет, запущених Володимиром Путіним", – написав Сікорський в соцмережі Х.

Раніше Трамп в своєму інтерв'ю звинуватив Зеленського у травмах та смертях українських солдат.

"Нещодавно я дивився інтерв'ю з молодою жінкою з України. Вона сказала: "Президент Зеленський зруйнував нашу країну. Президент Зеленський забрав у нас наших чоловіків. У наших чоловіків немає ні ніг, ні рук. Багато з них перебувають у психіатричних лікарнях або вже померли"", – заявив Трамп.