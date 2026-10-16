Верховна Рада розблокувала підписання законів про безпеку праці та базову соціальну допомогу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" народні депутати не підтримали постанови про скасування рішень парламенту щодо ухвалення законів "Про безпеку та здоров'я працівників на роботі" (№10147) та "Про базову соціальну допомогу" (№15094).

Постанови (№№10147-П, 10147-П1) про скасування рішення Верховної Ради від 12 жовтня 2026 року про прийняття у другому читанні та в цілому законопроєкту "Про безпеку та здоров'я працівників на роботі" підтримали відповідно 13 та 11 народних депутатів на пленарному засіданні законодавчого органу в п'ятницю (для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів "за").

Проєкти постанов (№№15094-П, 15094-П1) про скасування рішення парламенту про ухвалення закону "Про базову соціальну допомогу" також не набрали необхідної кількості голосів (відповідно 10 та 9).

Після того як народні депутати не підтримали ці постанови, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має підписати закони та направити їх на підпис президенту.

Як повідомлялося, закон (№10147) про нову систему безпеки та здоров'я працівників на роботі базується на європейських підходах до управління виробничими ризиками.

Нова система заснована на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

Зміна принципів побудови системи передбачає, і зміну об'єкта впливу державної політики: з нинішніх "безпека праці" або "охорона праці" – на європейський "безпека працівника". Ключовим завданням політики має стати не встановлення вимог до процесу організації безпеки, але до результативності цього процесу – досягнення повного усунення або мінімізації ризиків для життя і здоров'я працівника.

Закон передбачає запровадження за європейським прикладом системи мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я працівників, та регулярне здійснення роботодавцем оцінювання ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці, розробки та впровадження заходів щодо їх мінімізації або усунення.

Документ також передбачається обов'язкове страхування відповідальності експертних організацій при укладанні договору про надання послуг у сфері безпеки та здоров'я працівників.

Верховна Рада 13 жовтня ухвалила євроінтеграційний закон (№ 15094) про базову соціальну допомогу.

"Закон об'єднує розрізнені виплати сім'ям з низькими доходами в єдину комплексну підтримку. Документ поєднує грошову допомогу з наданням соціальних послуг на рівні громади та передбачає індивідуальний підхід до кожної сім'ї", – розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк (фракція "Слуга народу").

Нова модель передбачає метод ведення випадку (case management): кожній сім'ї з низькими доходами складатимуть індивідуальний план підтримки на основі оцінки її реальних потреб. При цьому заявницький принцип, коли сім'я сама звертається за допомогою, доповнять активним виявленням таких родин самою громадою.

Законопроєкт узгоджується з Європейською соціальною хартією та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.