Група з 63 нардепів зареєструвала в Раді проєкт постанови про скасування рішення уряду щодо бронювання

Народні депутати України зареєстрували у парламенті проєкт постанови (законопроєкт №16160) про перегляд рішення Кабінету міністрів від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами, що передбачає зниження квот бронювання співробітників оборонного сектору та створення Координаційного центру.

Згідно з інформацією на сайті Ради, проєкт зареєстрований 16 жовтня, його підписали 63 нардепи. Проте, текст наразі не оприлюднений.

Деякі ініціатори постанови опублікували її основні положення, зокрема, нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), який у понеділок повідомив про можливі зміни до порядку бронювання. За його словами, парламентарі рекомендують скасувати рішення Кабміну від 13 жовтня щодо змін порядку бронювання військовозобов'язаних критичних для економіки України підприємств, провести консультації з бізнесом, а також переглянути доцільність створення Координаційного центру, що, крім представників міністерств, також включатиме співробітників СБУ, ГУР, СЗР та Нацполу.

Про зміни у порядку бронювання стало відомо у понеділок, коли нардеп Железняк, посилаючись на джерела, повідомив про зміни. Пізніше, у середу, стало відомо що уряд схвалив проєкт постави з доопрацюванням деяких положень протягом п'яти днів. Проте сама постанова на сайті Кабміну опублікована не була.

Бізнес-асоціації згодом повідомили, що не підтримують проєкт постанови, а уряд не проводив консультації щодо можливих змін та закликали до обговорення положень документу та діалогу з урядом й відповідними органами. Зокрема, з такими зверненнями вийшли Спілка українських підприємців (СУП), Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Федерація роботодавців України (ФРУ), Економічна експертна платформа (16 аналітичних організацій), Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ), виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури України (АОКІ) Руслан Голуб, Технологічні сили України (ТСУ), та Рада зброярів (132 оборонні організації), Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), волонтерські організації, що займаються допомогою війську, Спілка молочних підприємств.

Згідно з проєктом постанови Кабміну, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", документ передбачає створення Координаційного центру як консультативно-дорадчого органу Кабміну, що буде додатковим етапом узгодження перед ухваленням рішення профільними відомствами (міністерствами) щодо визначення підприємств критично важливими.

Передбачається також зниження ліміту бронювання зі 100% до 85% для працівників оборонно-промислового (ОПК) та критичних підприємств і підрядників паливно-енергетичного сектору, які забезпечують безперебійне функціонування енергосистеми й газотранспортної мережі, також зниження нормативного ліміту бронювання для окремих категорій установ із 75% до 60%. При цьому збільшення ліміту бронювання понад 50% можливе виключно на підставі рекомендацій Координаційного центру.

Проєкт також запроваджує додатковий етап узгодження через цей центр перед ухваленням рішення профільними відомствами щодо визначення підприємств критично важливими.

Крім того, проєкт регламентує процедуру ухвалення рішень держорганами за рекомендаціями Координаційного центру протягом 3-х робочих днів. Згідно з висновком Мінфіну, проєкт постанови погоджено без зауважень, оскільки його реалізація не потребує додаткових витрат із держбюджету і не впливатиме на бюджетні показники поточного періоду.

Під час "години запитань до уряду" у Раді у п'ятницю прем'єр-міністр України Сергій Корецький, відповідаючи на питання нардепів щодо змін до порядку бронювання, сказав, що постанова наразі опрацьовується і запевнив, що радикальні зміни не плануються для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.