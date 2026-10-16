Україна закликала країни G7 частково забезпечити її фінансування у 2027 р. за рахунок заморожених активів РФ

Україні необхідне передбачуване фінансування на 2027 рік, зокрема, за рахунок заморожених активів Росії, заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7, що відбулася на полях Щорічних зборів МВФ та Світового банку в Бангкоку.

"Марченко підкреслив, що міжнародне фінансування має бути передбачуваним та не створювати додаткового боргового навантаження на Україну. Одним із ключових рішень є використання доходів від заморожених російських активів для забезпечення фінансової підтримки", – йдеться у повідомленні Мінфіну на його сайті за результатами онлайн виступу Марченка, який перебуває у Брюсселі.

Напередодні міністр нагадав, що непокрита потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік наразі становить $32,6 млрд за загальної суми у $52,6 млрд. Й так само поки залишаються незабезпеченими EUR40 млрд з EUR70 млрд, необхідних на оборону наступного року.

Марченко зазначив на необхідності ухвалення партнерами рішень щодо джерел $32,6 млрд до кінця листопада.

Глава Мінфіну наголосив, що Росія готується до тривалої, тож фінансова та військова підтримка України з боку партнерів також має бути довгостроковою, передбачуваною та стійкою.

За його словами, Україна переживає один із найскладніших періодів із початку повномасштабного вторгнення: Росія посилює ракетні та дронові атаки на енергетику, транспортну інфраструктуру та підприємства, що негативно впливає на економічну активність, експорт і податкові надходження, створюючи додатковий тиск на державний бюджет.

В то же час він зауважив, що Україна продовжує у повному обсязі фінансувати оборону, пенсії, заробітні плати та соціальні виплати, а також реалізовувати реформи для залучення міжнародної допомоги, тож до кінця 2026 року очікує отримати ще $25 млрд міжнародного фінансування до державного бюджету.

Як повідомлялося, у 2024 році був розроблений так званий механізм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans), за яким країни "Великої Сімки" та Європейський Союз надають Україні кредити загальним обсягом $50 млрд, які повністю обслуговуються та погашаються за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів на суму приблизно EUR200 млрд. На 2027 рік з цих $50 млрд залишилося біля $1,3 млрд, тому наразі ведуться попередні перемовини про можливість ERA-2.