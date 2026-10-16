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Політика

ЄС підтримує "енергетичне перемир'я" Трампа, але РФ його не дотримується, готуємо 22-й пакет санкцій – фон дер Ляєн

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ЄС підтримує "енергетичне перемир'я" Трампа, але РФ його не дотримується, готуємо 22-й пакет санкцій – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що Європейський союз підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я", разом з тим Росія його не дотримується. Робота над 22-им пакетом санкцій продовжується.

Про це вона сказала у п'ятницю в Брюсселі у спільній із президентами Європейської ради Антоніу Коштою та України Володимиром Зеленським заяві для преси перед початком засідання Європейської ради, на якому лідери будуть обговорювати подальшу підтримку Україні.

"Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо "енергетичного перемир'я", але бачимо, що Росія його не дотрималася – ані хвилини. Натомість Росія вдалася до ескалації, тому ми мусимо посилити тиск на неї", – заявила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії повідомила, що наразі продовжується робота над 22-м пакетом санкцій. "Одне можна сказати напевно: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну", – запевнила вона.

Крім того, фон дер Ляєн зазначила, що сторони обговорять фінансові та бюджетні потреби України "не лише на 2026 рік, а й на наступний, 2027-й".

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#підготовка #санкції #єс #рф
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