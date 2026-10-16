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Політика

Кошта: не час припиняти підтримку України – її треба посилити

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Кошта: не час припиняти підтримку України – її треба посилити

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що зараз не час припиняти підтримку Україні, навпаки – треба її посилити.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі у спільній із президентами Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та України Володимиром Зеленським заяві для преси перед початком засідання Європейської ради, на якому лідери будуть обговорювати подальшу підтримку Україні.

"Наше послання президенту Зеленському дуже просте: підтримка України з боку Європейського Союзу залишається такою ж міцною, як і завжди. Зараз не час припиняти підтримку України. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Настав час посилити нашу підтримку, посилити наш тиск", – заявив він.

Кошта наголосив, що це необхідно для того, щоб "змусити Росію погодитися на справжнє припинення вогню, сісти за стіл переговорів і зупинити цю війну". "Настав час для миру. Це не час для продовження війни", – підкреслив президент Європейської ради.

Звертаючись до Зеленського він сказав: "Шановний Володимире, ви можете розраховувати на нас – не лише в плані підтримки під час війни, а, що найважливіше, – у вашому майбутньому як члена Європейського Союзу".

Президент Європейської ради нагадав, що цього тижня Україна та ЄС відкрили ще кілька переговорних кластерів у переговорному процесі, додавши, що "потрібно продовжувати цей шлях". Він також відзначив український парламент, який "навіть посеред жахливої війни продовжуєте працювати, вести переговори, ухвалювати рішення та впроваджувати реформи". "Щиро дякую вам за ваш приклад європейця; ви завжди можете на нас розраховувати" – наголосив Кошта.

У свою чергу фон дер Ляєн також подякувала Верховній Раді "за наполегливу працю над реформами, необхідними для відкриття цих кластерів". "Тепер наша мета- відкрити останні два кластери до кінця року, щоб повноцінно перейти до реалізації реформ, необхідних для вступу", – пояснила вона.

Президетка Європейської комісії зазначила, що лідери обговорять підтримку Україну в зимовий період. "Росія робить усе можливе, щоб знищити енергетичну та водну інфраструктуру, але ми на вашому боці. Ми підтримуватимемо вас, як робили це й у попередні зими", – наголосила вона.

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Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#підтримка #лідери #єс
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