Постанова Кабміну щодо зміни порядку бронювання ще погоджується, Комітет Ради проти зниження квот для ОПК – нардеп Фріз

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні у четвер розглянув питання щодо зміни системи бронювання, що анонсував Кабінет міністрів України, та прийняв рішення, в якому вказано на необґрунтованість та ризики зниження квот бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"В рішенні Комітету вказано на не обґрунтованість та ризики зниження квот для ОПК. Маю підкреслити, що запропоноване Урядом зниження квот бронювання до 85% для оборонних та енергетичних підприємств і до 60% для підприємств тепло- та водопостачання й інших комунальних служб створює ризики для стабільної роботи як підприємств оборонної промисловості, так і критичної інфраструктури", – написала Фріз у Facebook у четвер ввечері.

Вона також зазначила, що, виходячи з доповіді представників Міністерства економіки та Міністерства оборони, остаточного тексту постанови Кабміну ще не існує: "він ще на погодженні, доопрацюванні та очікуванні політичного рішення".

"З огляду на викладені аргументи урядовців, варто зазначити, що озвучені в медіа процентні зниження по окремим галузям не мають під собою методичних обрахунків і моделювання наслідків. На що було вказано членами Комітету представникам КМ", – повідомила парламентарка.

Фріз також повідомила, що Міністерство оборони при розгляді постанови про зміни в бронюванні надавало свої зауваження щодо неприпустимості зниження 100% бронювання на підприємствах ОПК до 85%.

Вона вважає, що запропоноване урядом зниження квот бронювання до 85% для оборонних та енергетичних підприємств і до 60% для підприємств тепло- та водопостачання й інших комунальних служб створює ризики для стабільної роботи як підприємств оборонної промисловості, так і критичної інфраструктури.

Крім того, за словами нардепки, члени парламентського комітету з нацбезпеки не отримали вичерпних аргументів від урядовців щодо доцільності створення Координаційного центру, його функціоналу та повноважень.

Як повідомлялося, група народних депутатів із усіх парламентських фракцій звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою скасувати плани створення Координаційного центру з організації бронювання. Голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі нардеп Олександр Федієнко наголосив, що поява нового органу створює ризики затримок у процедурах бронювання для підприємств ОПК, енергетики та критичної інфраструктури, що загрожує невиконанням державних контрактів.

За наявною інформацією, проєкт урядової постанови "Про деякі питання організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" передбачав, що без позитивної рекомендації Координаційного центру підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або квоту на бронювання понад 50%. Парламент уже звертався до уряду з аналогічного приводу у липні 2026 року, після чого подібну ініціативу скасували.

Спілка українських підприємців (СУП) виступила проти чергового посилення обмежень у бронюванні військовозобов'язаних без попередньої оцінки наслідків та обговорення з бізнесом.