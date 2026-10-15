РФ розпочала сучасну війну проти ЄС і НАТО на Чорному морі – експерт

Удар невідомим безпілотником танкера Yara J в територіальних водах Румунії ввечері 14 жовтня та атака згодом поблизу румунського узбережжя ще двох комерційних суден – суховантажу Lady Jasmin за 5 морських миль від берега та танкера Wine Trader за 3 милі за межами 12-мильної зони, фактично означає початок Росією сучасної війни проти ЄС і НАТО на Чорному морі, вважає експерт моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Це вже не "нарізання салямі". Я б радив хоча б Румунії, в якої нема любові до Пу, негайно вивести в море ВМС – фрегати, корвети, тральщики – і прикрити від БПЛА і МБЕК (морських безекіпажних катерів) район Сулінське гірло – Констанца... Інакше скоро буде біда. Якщо ЄС на війну не прийде", – написав він у Facebook у четвер.

Клименко уточнив, що як і в попередніх ударах у болгарській економічній зоні, два з трьох суден мають турецьких власників, а танкер Wine Trader власника з Мальти.

Експерт також уточнив, що усі три судна перебували в баласті та очікували на вхід до Сулінського гирла.

На його думку, ймовірність застосування статей 4 або 5 Північноатлантичного договору у зв'язку з цими інцидентами мінімальна, як і виклику Туреччиною посла РФ.

Кліменко привітав пропозицію Румунії створити спільне військове командування НАТО для захисту Чорного моря.

У свою чергу речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі до посту зазначив, що ВМС ЗСУ завжди готові до такої співпраці. "Особливо з нашими добрими сусідами і надійними партнерами. Румунія точно серед таких", – додав речник.

Як повідомлялося, 5 жовтня турецьке судно Royad Mammadov із вантажем зерна, яке раніше заходило в український порт Ізмаїл, було уражено дроном у Чорному морі поблизу нафтової платформи "Пескераш", після чого на борту виникла пожежа і судно затонуло, двоє людей загинули, 11 членів екіпажу врятовано.

6 жовтня поблизу болгарського узбережжя два торгові судна були вражені повітряними та морськими безпілотниками у винятковій економічній зоні Болгарії у Чорному морі, приблизно за 70 морських миль на схід від Бяли. Судно Alfa Watan, що прямувало під прапором Того, затонуло, а його екіпаж із 12 громадян Сирії зник безвісти. Інше судно – Able під прапором Палау – зазнало пошкоджень, після чого на ньому спалахнула пожежа.

Також 12 жовтня поблизу болгарського узбережжя трьома повітряними безпілотниками було атаковане торгове судно Chelsea 3, яке прямувало під прапором Мальти і зареєстроване в порту Одеси.

Після цього Румунія і Болгарія домовилися про тісну співпрацю країн для запровадження дієвіших заходів протидії безпілотникам у межах ЄС і НАТО, а міністр оборони Румунії Раду-Дінел Міруце запропонував міністру оборони Болгарії Димітару Стоянову підписати спільний лист до керівництва НАТО з ідею створити військове командування для прибережних держав-членів Альянсу в Чорноморському регіоні.