Стефанчук – спікерам європейських парламентів: Україна прагне миру, а не капітуляції

Україна прагне переговорів, завершення війни та тривалого миру, а не капітуляції, окупації чи рабства, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми дуже хочемо справедливого і тривалого миру. Миру, а не рабства. Завершення війни, а не окупації. Переговорів, а не покірної капітуляції. І саме тому ми вгризаємось у кожен метр власної землі. Саме тому ми цінуємо кожне українське життя. І саме тому жоден барель російського дизеля не вартий і краплі української крові", – сказав Стефанчук на Європейській конференції голів парламентів у четвер у Римі.

Він підкреслив, що в Україні не дивуються російським звірствам і дикунству.

"Але ми дивуємося, коли впродовж останніх двох діб росіяни розстрілювали Київ та інші українські міста балістикою і дронами, наче на сафарі, і в цей момент сталися збої у передачі нам даних із систем раннього попередження запуску ракет. Коли позаминулої ночі відбулися обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink, що негайно позначилися на наших військових спроможностях", – зазначив Стефанчук.

Водночас він наголосив, що Україна продовжує вірити в роль Сполучених Штатів Америки як світового лідера демократії.

"У Римі, у Ватикані я думаю про право. А ще я думаю про віру… про те, як зупинити війну, бо війна є великим гріхом. І грішить не лише той, хто її розв'язує, грішить і той, хто не хоче чи не може її зупинити", – наголосив спікер українського парламенту.

За його словами, не можна одночасно стримувати та фінансувати війну, запроваджувати санкції й намагатися їх обходити, вибірково ставитися до міжнародного права, як до меню, вибираючи лише ті норми, які до вподоби.

Стефанчук висловив упевненість, що Росію і Путіна чекає трибунал за всі злочини, скалічені долі, руйнування – "за все горе, яке вони принесли в Україну".