Домовленості, які дають агресору можливості для продовження війни, не можуть бути основою миру – Стефанчук

Домовленості, які дають агресору нові можливості для продовження війни, не можуть бути основою справедливого миру, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У Римі зустрівся з головою Палати депутатів Італійської Республіки Лоренцо Фонтаною…Говорили й про міжнародні зусилля для завершення війни. Україна прагне миру більше, ніж будь-хто інший. Але домовленості, які дають агресору нові можливості для продовження війни, не можуть бути основою справедливого й тривалого миру", – написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

Він наголосив, що Україна та Італія мають спільну позицію: мирна угода чи перемир'я не можуть бути досягнуті коштом українських інтересів.

"Під час розмови Лоренцо наголосив, що російська агресія проти України є частиною значно ширшої стратегії залякування Європи. І загрози, які сьогодні переживають українці, завтра можуть постати перед іншими європейськими державами. Саме тому підтримка України – це питання безпеки всієї Європи", – розповів Стефанчук.

Стефанчук також поінформував колегу про ситуацію на фронті, успішні операції українських Сил оборони зі звільнення українських територій та посилення російського терору проти цивільного населення.

"Окремо розповів про злочини росіян на тимчасово окупованих територіях: переслідування людей, розправи над цивільними та критичну гуманітарну ситуацію, зокрема в Олешках", – зазначив голова Верховної Ради.