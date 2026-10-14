Депутати Європарламенту закликали лідерів ЄС заявити про закритий для росдизеля ринок ЄС та підтримку України – лист

Велика група депутатів Європейського парламенту – представників більшості політичних груп, звернулися до лідерів Європейського союзу з листом із закликом зробити на противагу заявам президента США Дональда Трампа спільну заяву, підтвердивши, що ринок ЄС не буде відкритим для російського дизельного палива та інших енергоносіїв, та продовжити підтримку України.

Лист адресований до всіх глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу та керівництва ЄС – президентів Європейської ради Антоніу Кошти та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн напередодні дводенного засідання Європейської ради, яке пройде у Брюсселі 15-16 жовтня. Текст листа у середу передали українським журналістам.

"Шановний президенте Кошта, шановні глави держав та урядів! Ми, депутати Європейського парламенту, що підписалися нижче, рішуче закликаємо продовжувати підтримку України та президента Володимира Зеленського у відповідь на заяви й рішення, оголошені президентом Дональдом Трампом у неділю, 11 жовтня. Напередодні засідання Європейської ради ми закликаємо вас зробити рішучу спільну заяву, що підтверджує позицію ЄС: Євросоюз не відкриватиме знову свій ринок для російського дизельного пального чи інших енергоносіїв", – йдеться в листі.

Крім того, депутати Європарламенту закликали "ще раз наголосити, що ЄС не піде на жодні поступки Росії, доки не буде встановлено тривале припинення вогню та мир, а також не буде забезпечено справедливість за воєнні злочини та злочини агресії, скоєні Росією та її пособниками". "Це обов'язково має передбачати виплату Росією репарацій за страждання та руйнування, завдані Україні та її народу. Також ми просимо вас продовжувати зусилля держав-членів щодо повного відмови від споживання російських енергоносіїв та запровадження повного ембарго на російський газ і нафту", – продовжується в листі.

Також депутати Європарламенту закликали лідерів ЄС розробити новий пакет санкцій проти Росії, зосереджений, зокрема, на подальшому обмеженні її доходів від експорту енергоносіїв. "Насамкінець, замість того щоб слідувати хибному підходу президента Трампа щодо Росії та так званого "енергетичного перемир'я", ми закликаємо вас зберігати нашу принципову позицію підтримки України до її перемоги", – наголосили підписанти.