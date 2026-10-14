Політологи та військові розцінюють останні дії керівництва США як спробу схилити Україну до капітуляції перед РФ

Президент США Дональд Трамп робитиме все можливе, щоб схилити Україну до капітуляції перед РФ, щоб представити це як власне досягнення під виглядом мирної угоди до проміжних виборів до Конгресу США, які заплановані на 3 листопада, вважає керівник аналітичного центру "Ділова столиця", народний депутат Верховної Ради VIII скликання (2014-19) Вадим Денисенко.

"Пісділ (peace deal – ІФ-У) до 3 листопада. Трамп ставить все на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на зупинку передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк. Трампу потрібний бліцкриг по Україні і він вважає, що російчькі обстріли балістикою без розвідданих примусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода на яку погодиться Україна, щоб говорити, що він чогось добився", – написав Денисенко у Facebook у середу.

Він вважає найближчі дні важливими, оскільки преса в США говоритиме про зупинку передачі розвідданих Україні, це вплине на соціологію, і від неї багато в чому залежатимуть подальші дії Трампа. У той же час аналітик вважає, що європейська розвідка, на яку були певні сподівання, продемонструвала суттєве відставання від американської.

"У нас є дві можливі стратегії: або піти на пряму конфронтацію і вдарити по НПЗ (в РФ, чого американська сторона вимагала не робити – ІФ-У), при цьому зробивши максимально розумну інформаційну подачу в США. Або піти на імітацію угоди, в очікуванні закінчення виборів. Обидві стратегії погані. Потрібно вибрати ту, де нас по-максимуму підтримати наші єдині союзники – європейці", – вважає Денисенко.

Позафракційна народна депутатка Верховної Ради чинного IX скликання Мар'яна Безугла також вважає, що Трамп перед виборами буде змушувати Україну до капітуляції. "Не здивуюсь, якщо замість того, щоб надавати нам дані розвідки про російські удари, він почне надавати дані розвідки росіянам. Він не збирався і не буде послаблювати Росію та змушувати її припинити війну. Він уже багато разів допоміг Росії і навіть кілька разів її рятував", – написала вона у Facebook.

За словами парламентарки, президент США спробує натиснути на Україну "так, щоб вона здалася і це можна було назвати миром хоча б на кілька днів, поки в США відбуватимуться вибори", але це "веде до фіаско поточної команди, і американський народ має всі шанси вибороти собі повернення до своїх цінностей хоча б частково".

"Але ці 20 днів ми в заручниках, нам буде максимально важко. Обмеження допомоги, допомога агресору, тиск, тиск і зрада багато разів. Це нас чекає ці 20 днів. Зрадники всередині будуть говорити про мир і рожевих поні, а зрадники ззовні – розхитувати залишки світового порядку, аби врятувати групку, яка захопила владу в ще недавно наймогутнішій державі світу. Ми переживемо і витримаємо цю змову. Вони ні", – переконана Безугла.

Народний депутат України IV, VI та VIII скликань, ексміністр внутрішніх справ (2006-2010), ексвійськовослужбовець (2022-23) Юрій Луценко висловив переконання, що Трамп "перетнув червону лінію у відношенні до України".

"Перед американськими виборами Трамп пішов ва-банк. Рішення про зняття заборони на торгівлю рос дизелем звичайно не вплине на ціни. Трамп це розуміє, але старається продати своїм прихильникам ілюзію знайденого рішення. Проте головним є скасування принципу: ніяких послаблень агресору до припинення вогню. Тепер Трамп торгує з Путіним під час ескалації ракетних ударів по мирному населенню та комунальній інфраструктурі наших міст", – написав він у Facebook.

Також політик назвав зрадою "саботаж передачі нам інформації раннього сповіщення і паралічу наших дронів (в тч перехоплювачів) із старлінками на борту": "Це зрада. Зрада і України, і ролі США по захисту демократії у світі".

Політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян вважає, що такі дії призведуть до розколу в лавах Республіканської партії. "Трамп зробив свій вибір – примус України до капітуляції, а історія зробить з ним свій. До цього він намагався петляти, тепер діє зовсім неприховано. Розкол республіканців неминучий, визнання результатів виборів стане ще тією битвою… Думаю, що в цій кривавій війні тепер програють двоє, і жоден з них не зветься Україна", – написав він у Facebook.

Політичний експерт Костянтин Матвієнко також оцінив дії президента США, як союзництво з РФ. "Трамп відкрито став на бік Путіна. Обмежено розвідувальні дані і старлінк. Наслідок – смерті та руйнування", – написав він.

Військовослужбовець, колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" (2009-22 роки) Саїд Ісмагілов в свою чергу висловив думку, що Україна зараз фактично стоїть "проти трьох найпотужніших країн світу: Сполучених Штатів, Росії та Китаю". "Протягом ночі два "гаранти" Будапештського меморандуму (США і РФ – ІФ-У) працюють синхронно, намагаючись добити Україну, яка відмовляється капітулювати і зникнути… Але відтепер Україна є країною цінностей, і безперечним моральним авторитетом у світі. Наша армія і наша країна підняли прапор цінностей, який інші втоптали у багнюку", – написав він.

Військовослужбовець, журналіст, засновник БФ "Несемось" Петро Шуклінов висловив переконання, що США під керівництвом Трампа встали на бік ворога, "зрадили Захід та всіх своїх колишніх друзів та партнерів в Європі і Світі". "Тепер – висновки. Кожна країна світу має запам'ятати: покладатись на США, покладатись на підписані папери (як Будапештський меморандум) – безглуздо. Вашингтон не поважатиме підписані договори. Вашингтон не дотримає слова. Вашингтон зрадить прямо в розпал війни. За $100 вигоди", – написав він, додавши, що "Заходу потрібний новий лідер".

Аналітик Євгеній Прокопишин висловив думку, що адміністрація Трампа спільно з адміністрацією Путіна "розпочали спільну операцію проти України" з "примусу до миру". "США зупиняють постачання ракет до ППО/ПРО та обмежують розвіддані і супутниковий зв'язок, а РФ виносить нам енергетику та всі інші ключові об'єкти для життєдіяльності основних великих міст (пріоритет – Київ), з метою взимку змусити Україну капітулювати і підписати невигідний мир, який лише на пару років заморозить війну (поки Трамп ще при владі) і дозволить Трампу отримати Нобелівську премію миру (якою він хворіє вже багато років)", – написав він у Facebook.