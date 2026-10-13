Порошенко закликав повернути до порядку денного Антикорупційну стратегію та зберегти двопартійну підтримку США

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав Верховну Раду повернути до порядку денного проєкт Антикорупційної стратегії та наголосив на необхідності забезпечення двопартійної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки.

Виступаючи у парламенті у вівторок, Порошенко заявив, що Україна веде боротьбу не лише за територіальну цілісність, а й за право самостійно ухвалювати рішення та розвиватися на основі демократичних цінностей. За його словами, Україні необхідно зберегти підтримку США на всіх рівнях, зокрема в Конгресі та серед американського суспільства.

"Ми не маємо права втратити Сполучені Штати. Нам треба як країні забезпечити підтримку Сполучених Штатів, двопартійну підтримку в Конгресі, підтримку американського народу. І для цього потрібна дипломатія - парламентська, державна, народна", - сказав Порошенко.

Він також висловився за якнайшвидше припинення вогню та наголосив на необхідності спрямувати дипломатичні зусилля на досягнення цієї мети і порушив питання боротьби з корупцією, назвавши її одним із головних внутрішніх викликів для держави.

"Хто ще головний ворог України, крім Путіна? Корупція. Ми вимагаємо Антикорупційну стратегію в зал", - заявив він, критикуючи рішення про зняття відповідного документа з парламентського порядку денного.

За словами Порошенка, ухвалення Антикорупційної стратегії має стати одним із пріоритетів роботи Верховної Ради.