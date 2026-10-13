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Порошенко закликав повернути до порядку денного Антикорупційну стратегію та зберегти двопартійну підтримку США

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Порошенко закликав повернути до порядку денного Антикорупційну стратегію та зберегти двопартійну підтримку США
Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав Верховну Раду повернути до порядку денного проєкт Антикорупційної стратегії та наголосив на необхідності забезпечення двопартійної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки.

Виступаючи у парламенті у вівторок, Порошенко заявив, що Україна веде боротьбу не лише за територіальну цілісність, а й за право самостійно ухвалювати рішення та розвиватися на основі демократичних цінностей. За його словами, Україні необхідно зберегти підтримку США на всіх рівнях, зокрема в Конгресі та серед американського суспільства.

"Ми не маємо права втратити Сполучені Штати. Нам треба як країні забезпечити підтримку Сполучених Штатів, двопартійну підтримку в Конгресі, підтримку американського народу. І для цього потрібна дипломатія - парламентська, державна, народна", - сказав Порошенко.

Він також висловився за якнайшвидше припинення вогню та наголосив на необхідності спрямувати дипломатичні зусилля на досягнення цієї мети і порушив питання боротьби з корупцією, назвавши її одним із головних внутрішніх викликів для держави.

"Хто ще головний ворог України, крім Путіна? Корупція. Ми вимагаємо Антикорупційну стратегію в зал", - заявив він, критикуючи рішення про зняття відповідного документа з парламентського порядку денного.

За словами Порошенка, ухвалення Антикорупційної стратегії має стати одним із пріоритетів роботи Верховної Ради.

#антикорупційна #стратегiя #порошенко #євросолідарність
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