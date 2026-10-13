Передвиборче загострення ситуації у США впливає на заяви Трампа щодо України – заступниця голови фракції "Голос" Сірко

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко пов'язує заклики президента США Дональда Трампа щодо необхідності зупинення атак ЗСУ на російські нафтопереробні заводи та проведення виборів президента України з внутрішнім загостренням ситуації у Сполучених Штатах Америки перед проміжними виборами до Конгресу.

"Я думаю це внутрішнє загострення в США перед виборами, які будуть через три тижні. І вони намагаються його перекласти на Україну і зробити її крайньою. Але всіма цими заявами вони роблять тільки собі гірше і погіршують свої позиції перед виборами", – сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".