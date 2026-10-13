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Політика

Передвиборче загострення ситуації у США впливає на заяви Трампа щодо України – заступниця голови фракції "Голос" Сірко

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Передвиборче загострення ситуації у США впливає на заяви Трампа щодо України – заступниця голови фракції "Голос" Сірко
Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко пов'язує заклики президента США Дональда Трампа щодо необхідності зупинення атак ЗСУ на російські нафтопереробні заводи та проведення виборів президента України з внутрішнім загостренням ситуації у Сполучених Штатах Америки перед проміжними виборами до Конгресу.

"Я думаю це внутрішнє загострення в США перед виборами, які будуть через три тижні. І вони намагаються його перекласти на Україну і зробити її крайньою. Але всіма цими заявами вони роблять тільки собі гірше і погіршують свої позиції перед виборами", – сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#рада #сша #сірко_юлія
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