Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Україна повинна мати повну свободу дій для ударів по цілях у Росії – експосланець Трампа Келлог

2 хв читати
Додати як джерело
Україна повинна мати повну свободу дій для ударів по цілях у Росії – експосланець Трампа Келлог

Україна має володіти повною свободою дій для завдання ударів по військових та енергетичних об'єктах на території Росії у відповідь на агресію Москви, заявив колишній спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог в інтерв'ю Bloomberg Television.

"Не слід дозволяти противнику створювати жодних "прихистків" у конфлікті. Москва й раніше завдавала ударів по українській енергетичній інфраструктурі, і Київ повинен завдавати ударів по цілях у Росії, коли вважатиме за потрібне. Нехай українці роблять те, що в них добре виходить", – наголосив Келлог у кулуарах Варшавського безпекового форуму. Він додав, що Росія не перемагає у війні, а лише затягує її, діючи з позиції слабкості через значні втрати.

Заява Келлога контрастує з нещодавніми вимогами діючої адміністрації Дональда Трампа до Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), а також із суперечливою угодою щодо виходу на світовий ринок понад 2,25 млн барелів російського дизельного пального.

Коментуючи цю енергетичну домовленість, колишній спецпосланець зазначив, що вона не матиме відчутного впливу на ринок, а Володимир Путін лише намагається використати фактор наближення проміжних виборів у США на свою користь. Різкі висловлювання Трампа на адресу президента Володимира Зеленського генерал охарактеризував як політичний "шум", зазначивши, що публічна риторика врешті врегулюється відповідно до реальної ситуації на полі бою.

 

#рф #келлог #удари #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Угорщини: Ухвалення закону про освіту нацменшин сьогодні дозволить відкрити два переговорні кластери для України вже 13 жовтня

Глава МЗС Угорщини: Ухвалення закону про освіту нацменшин сьогодні дозволить відкрити два переговорні кластери для України вже 13 жовтня

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан сподівається, що Верховна Рада України сьогодні ухвалить закон про освіту для національних меншин, …

Читати