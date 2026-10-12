Каллас: не час послаблювати тиск на Москву

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас констатує, що зараз не час послаблювати тиск на Москву.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Існує чітке розуміння того, що зараз не час послаблювати тиск на Москву, тому сьогодні міністри затвердили майже 1600 нових санкційних позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу. Це наймасштабніше розширення нашого санкційного списку від початку війни Росії. Сьогодні Європа продемонструвала єдність", – наголосила Каллас.

Вона нагадала, що понад половина цих санкцій стосується виробничого ланцюга балістичних ракет. "Ми робимо процес виробництва Росією зброї, якою вона вбиває українців, значно складнішим, повільнішим і дорожчим", – прокоментувала Високий представник.

Коментуючи пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, Високий представник констатувала, що ід час засідання міністри підтримали ідею припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією за умови, що Москва дотримуватиметься цієї домовленості. "Але режим припинення вогню не може діяти, якщо його дотримується лише одна сторона. Тиск на Москву, а не поступки, – це найшвидший шлях до завершення війни", – переконана Каллас.

За її словами, разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою міністри ЄС "оцінили останні події та найнагальніші потреби України". "Протиповітряна оборона залишається пріоритетом. Цього тижня ЄС виділить додаткові кошти на безпілотники та ракети", – додала Високий представник.

Каллас також привітала ухвалення Верховною радою України закону про освітні права меншин. "Я також дуже рада, що сьогодні Україна ухвалила необхідні закони для відкриття завтра двох кластерів у межах переговорів про вступ. Майбутнє України в ЄС; від держав-членів ми також почули, що завтра все має пройти без перешкод", – сказала вона.