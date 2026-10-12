Єврокомісія була представлена на мирних переговорах в Маямі. Про так зване "енергетичне перемир'я" їх не інформували – речниця ЄК

Представники Європейської комісії брали участь в переговорах щодо завершення війни Росії проти України в Маямі, проте вони не були проінформовані американською стороною про так зване "енергетичне перемир'я", про яке оголосив президент США Дональд Трамп.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу журналістам повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

"У п'ятницю у Маямі відбулися переговори, спрямовані на наближення миру в Україні. Єврокомісія була представлена на цих переговорах і брала в них участь; ми розцінюємо це як позитивний крок саме до завершення війни в Україні", – сказала вона.

Окрім представників Єврокомісії, за словами Піньйо, в переговорах взяли участь представники "групи E3" (Велика Британія, Франція та Німеччина – ІФ-У), України та НАТО. "Наша мета – сприяти досягненню міцного й тривалого миру, що цілком відповідає нашим завданням. Ми не вдаватимемося в подробиці цих обговорень – як ви розумієте, – але ми поділяємо мету завершення війни в Україні, і ця зустріч у Маямі мала на меті саме досягнення прогресу в цьому напрямку", – наголосила речниця.

Щодо так званого "енергетичного перемир'я", про яке також оголосив цими вихідними президент США Дональд Трамп, за її словами, в ЄС "дуже б вітали таке перемир'я". "Тепер треба побачити, чи справді воно відбудеться. На жаль, поки що цього не спостерігається", – констатувала вона.

Піньйо вказала, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий піти на таке перемир'я. "Нам також потрібні дії з боку Росії, яких ми наразі не бачимо, адже удари тривали й цими вихідними. Тож ми й надалі співпрацюватимемо з нашими партнерами, а також зі США, задля завершення цієї війни; останнім прикладом такої взаємодії стали переговори, що відбулися в п'ятницю в Маямі", – додала речниця Єврокомісії.

Разом з цим, за її словами, в Брюсселі не було відомо щодо умов так званого припинення вогню, і США не надали європейським партнерам з цього приводу ніякої інформації. "На жаль, нам не відомо нічого, окрім самого факту оголошення", – констатувала Піньйо.