Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що домовленість між РФ і США щодо російського дизельного палива принесе користь американському народу, зазначивши, що європейські країни також купують російські енергоносії.

"ЄС заплатив Росії $250 млрд за енергоносії, а ЗМІ, що поширюють фейк-ньюс, не хочуть звертати увагу на цю історію. Я зробив правильний вибір для американського народу – Америка перш за все, завжди!" – написав він у соціальній мережі Truth Social у понеділок, коментуючи домовленості.