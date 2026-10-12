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Політика

Трамп упевнений, що його рішення щодо російського дизеля – правильне

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що домовленість між РФ і США щодо російського дизельного палива принесе користь американському народу, зазначивши, що європейські країни також купують російські енергоносії.

"ЄС заплатив Росії $250 млрд за енергоносії, а ЗМІ, що поширюють фейк-ньюс, не хочуть звертати увагу на цю історію. Я зробив правильний вибір для американського народу – Америка перш за все, завжди!" – написав він у соціальній мережі Truth Social у понеділок, коментуючи домовленості.

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Редактор · Політичні новини
#трамп #сша #дизель #росія
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