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Політика

"Євросолідарність" ініціює зустріч погоджувальної ради ВР з президентом для обговорення стратегії досягнення миру

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"Євросолідарність" ініціює зустріч погоджувальної ради ВР з президентом для обговорення стратегії досягнення миру
Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" ініціювала зустріч погоджувальної ради Верховної Ради з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення реалістичної стратегії досягнення миру на тлі ускладнення відносин з США та повідомляє, що має власні напрацювання та конкретні пропозиції, які готова представити й обговорити з головою держави.

"На тлі загострення безпекової ситуації, посилення російського повітряного терору проти мирного населення та цивільної інфраструктури, стрімкого погіршення відносин зі Сполученими Штатами та зростання фінансових і безпекових викликів Україна потребує чіткої, реалістичної та зрозумілої суспільству стратегії досягнення миру. Її основою має стати всеохопне припинення вогню – на землі, у повітрі та на морі – із належними гарантіями безпеки та механізмами контролю за дотриманням домовленостей", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті політсили в понеділок.

В партії наполягають на діалозі між усіма гілками влади, спільній позиції та консолідації зусиль в цьому напрямку.

"Наша мета – виробити спільні підходи, які дозволять Україні говорити одним голосом із міжнародними партнерами, посилити свої переговорні позиції та наблизити справедливий і стійкий мир. Мир і безпека України – питання, у якому спільна відповідальність має бути вищою за політичні розбіжності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 2 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував в Телеграм серію постів, в яких закликав почати переговори з РФ із домовленостей про припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах, а після цього – про долю Донбасу та нейтрального статусу України. 5 жовтня парламентська фракція "Європейська солідарність" оголосила про виключення Гончаренка зі своїх лав, заявивши, що його публічні позиції щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією політсили та її ідеологічними засадами.

У той же час в "Євросолідарності" зазначили, що суспільна дискусія, яку викликали пропозиції Гончаренка, продемонструвала те, що "влада має нарешті почати чесну розмову із суспільством про те, як вона бачить реалістичний шлях до припинення вогню і справедливого миру", а також заявили про готовність до відповідної дискусії. "Наша вихідна позиція незмінна: мир не може оплачуватися відмовою від того, заради чого і завдяки чому Україна вистояла у цій війні. Компроміси можуть бути частиною шляху до завершення війни. Але незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності та право самій визначати систему власної безпеки – не предмет компромісу", – йшлося в заяві політсили.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#перемовини #євросолідарність #президент
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