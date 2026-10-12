Європі час відігравати активнішу роль у мирних зусиллях – зустріч Сибіги та Барро

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час якої сторони зосередили увагу на нагальних оборонних потребах України для захисту міст і критичної інфраструктури від атак РФ.

"Сторони обговорили останні події та погодилися, що настав час Європі відігравати активнішу роль у мирних зусиллях", – повідомляється в телеграм-каналі українського зовнішньополітичного відомства у понеділок за підсумками зустрічі.

Сибіга повідомив, що під час розмови наголосив на важливості зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими.

"Також обговорили необхідність повного використання заморожених російських активів на користь України, запровадження заборони на в'їзд до ЄС для російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, та інших обмежень проти Росії", – розповів очільник МЗС України.