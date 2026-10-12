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Лавров уже заслужив місце в першому ряду Спецтрибуналу – Сибіга відреагував на заяву про Зеленського

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Лавров уже заслужив місце в першому ряду Спецтрибуналу – Сибіга відреагував на заяву про Зеленського
Фото: Анадолу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський "не заслужив перемир'я".

"Зеленський не заслужив на перемир'я на полі бою", – заявив воєнний злочинець Лавров. Водночас сам Лавров уже заслужив місце в першому ряду Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Що цинічнішими й відірванішими від реальності стають ці заяви, то більше доказів для Трибуналу", – написав Сибіга у Х.

Раніше Лавров, коментуючи можливість припинення вогню, заявив, що Росія "не даватиме Україні перепочинку на полі бою". Про це пишуть російські ЗМІ.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#рф #позиція #сибіга
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