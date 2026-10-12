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Політика

Зеленський: більший тиск на російський ВПК – це необхідний сигнал, якщо ми серйозно налаштовані закінчити російську війну

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Зеленський: більший тиск на російський ВПК – це необхідний сигнал, якщо ми серйозно налаштовані закінчити російську війну
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всім державам – членам ЄС за ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти військово-промислового комплексу Росії.

"Все більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад", – написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

За словами президента, тільки сьогодні росіяни атакували шість енергооб'єктів в Україні. У результаті ударів по всій країні поранено 33 людини.

"Ось що відбувається, коли Росія бачить перспективу збільшення доходів для своєї воєнної машини. Тому, більший тиск на російські суб'єкти, зокрема ті, що залучені до виробництва балістичних ракет і "шахедів", – це правильний та необхідний сигнал, якщо ми серйозно налаштовані закінчити російську війну", – наголосив Зеленський.

Раніше високий представник Європейського союзу Кая Каллас повідомила, що Рада ЄС із закордонних справ затвердила санкції для 1600 позицій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#санкції #єс #зеленський
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