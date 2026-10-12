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Угорщина привітала ухвалення Радою закону про освітні права нацменшин, що дозволить відкрити два переговорних кластери

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Угорщина привітала ухвалення Радою закону про освітні права нацменшин, що дозволить відкрити два переговорних кластери
Фото: https://www.facebook.com/orbananita.tisza/

Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала ухвалення Верховною радою закону про освітні права нацменшин, що дозволить у вівторок відкрити два наступних переговорних кластера в рамках вступу України в Європейський союз.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою. Свій допис вона супроводила фото із зустрічі, яка відбулася у понеділок в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Приємно зустрітися з Андрієм Сибігою в Люксембурзі. Ми вітаємо важливий крок, зроблений сьогодні Парламентом України щодо прав національних меншин у сфері освіти. Це позитивний результат багатомісячної спільної роботи та конструктивного діалогу", – написала Орбан.

При цьому вона подякувала "нашим українським партнерам". "Продовжуймо рухатися в цьому напрямку!" – закликала угорська міністерка Україну.

Раніше, по прибуттю на засідання, Орбан повідомила журналістам, що в разі прийняття цього закону Будапешт розблокує відкриття двох наступних кластерів – другого та третього – в рамках переговорів про вступ України в ЄС під час проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС, яка пройде у вівторок в Люксембурзі.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#угорщина #закон #кластери
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