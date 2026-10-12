Угорщина привітала ухвалення Радою закону про освітні права нацменшин, що дозволить відкрити два переговорних кластери

Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала ухвалення Верховною радою закону про освітні права нацменшин, що дозволить у вівторок відкрити два наступних переговорних кластера в рамках вступу України в Європейський союз.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою. Свій допис вона супроводила фото із зустрічі, яка відбулася у понеділок в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Приємно зустрітися з Андрієм Сибігою в Люксембурзі. Ми вітаємо важливий крок, зроблений сьогодні Парламентом України щодо прав національних меншин у сфері освіти. Це позитивний результат багатомісячної спільної роботи та конструктивного діалогу", – написала Орбан.

При цьому вона подякувала "нашим українським партнерам". "Продовжуймо рухатися в цьому напрямку!" – закликала угорська міністерка Україну.

Раніше, по прибуттю на засідання, Орбан повідомила журналістам, що в разі прийняття цього закону Будапешт розблокує відкриття двох наступних кластерів – другого та третього – в рамках переговорів про вступ України в ЄС під час проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС, яка пройде у вівторок в Люксембурзі.