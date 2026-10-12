В'ятрович закликає парламент якнайшвидше розглянути законопроєкт №15412 про захист української мови

Народний депутат Верховної Ради, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") закликає парламент якнайшвидше розглянути законопроєкт №15412 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної".

"Рефлекторна й фрагментарна мовна політика не може тривати безкінечно. Ніхто не ставить під сумнів важливість євроінтеграції та захисту прав меншин. Але так само важливо усвідомити, що цілісна й збалансована мовна політика потрібна для національної безпеки та єдності держави… Переконаний, що Верховна Рада має якнайшвидше розглянути й підтримати законопроєкт №15412", – написав В'ятрович в мережі Facebook, після того, як парламент ухвалив закон щодо освітніх прав національних меншин.

Депутат наголосив, що законопроєкт №15412 передбачає реальні інструменти захисту української мови та протидії русифікації.

"Спроби окремих очільників монобільшості та урядовців блокувати розгляд цього законопроєкту або "погоджувати" його з іноземцями обурливі й створюють небезпечний прецедент. Захист української мови – це вже не питання меншин чи євроінтеграції, а суверенна справа України. Такі дії можуть спричинити значно серйозніші проблеми, ніж перенесення дати відкриття переговорних кластерів", – вважає він.

Як повідомлялося, в серпні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт (№15412) "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної". У вересні комітет з питань освіти, науки та інновацій також рекомендував парламенту ухвалити даний законопроєкт.

Зокрема, законопроєкт, пропонує розширити коло осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків. Ця вимога поширюється, зокрема, на народних депутатів України, керівників державних наукових установ і державних закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих, аудиторів та інших осіб.

Крім того, законопроєкт пропонує посилити захист права на українську мову у сфері праці – гарантувати його вже під час прийому на роботу, а не лише після укладення трудових відносин. Документ також передбачає встановлення вимог щодо відповідності офіційних документів стандартам державної мови та удосконалення механізмів державного контролю й окремих процедур розгляду скарг.

Раніше Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала голову Верховної Ради Руслана Стефанчука та народних депутатів не відкладати посилення захисту державної мови й розглянути на найближчому пленарному засіданні законопроєкт №15412.

Також низка громадських ініціатив і організацій закликали Раду, депутатські фракції та групи голосувати за законопроєкт №16119 лише за умови попереднього ухвалення в першому читанні законопроєкту №15412

В свою чергу, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов закликав парламентарів ухвалювати у першому читанні законопроєкт №15412 лише після консультацій з Європейською комісією і іншими зацікавленими сторонами, інакше цей законопроєкт може поставити під ризик відкриття євроінтеграційних кластерів.