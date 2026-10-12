Конкурси на суддівські посади є занадто ускладненими, третина кандидатів на завершальному етапі відсіюється – голова ВРП

Голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Григорій Усик вважає за необхідне змінити конкурсні процедури з добору суддів: частина тестів ускладнює сам процес, а вимоги до когнітивних здібностей призводять до того, що більше третини кандидатів припиняють участь у конкурсі на завершальному етапі.

Виступаючи в понеділок в Києві на міжнародній конференції "Органи суддівського врядування: стратегія діяльності та інституційне лідерство в умовах євроінтеграції та судової реформи в Україні" голова ВРП зокрема розказав про формування суддівського корпусу.

Він подякував Офісу президента та голові держави за оперативне призначення суддів, втім зазначив, що дефіцит суддів в Україні залишається в тих самих межах, що і раніше - 2 тисяч вакантних посад суддів.

Усик звернув увагу на процедури добору суддів. "Як показує практика, конкурси є занадто ускладненими. Вони включають в себе етапи, які, на мою думку, займають зайвий час, людський і фінансовий ресурс, однак крім інформативного значення, наприклад, це стосується виконання тестового завдання на знання історії української державності, не мають ключового значення для визначення відповідності кандидата за критеріями професійної компетентності", - пояснив голова ВРП.

За словами Усика, ще один тест, який викликає певне занепокоєння, стосується рівня когнітивних здібностей кандидатів на посади суддів.

"На мою думку, в тому вигляді, в кому він діє наразі… він як мінімум потребує коригування на законодавчому рівні, оскільки, як показує практика, проведення конкурсу на цьому етапі оцінювання призводить до того, що участь у конкурсі припиняє більше третини кандидатів", - наголосив голова ВРП.

Таким чином, як зауважив він, по факту на завершальному етапі конкурсу "ми не отримуємо очікуваного результату щодо заповнення вакантних посад суддів за значної стартової кількості кандидатів".

Крім того, як повідомив Усик, певні функції ВРП та Вищої кваліфікаційної комісіє суддів дублюються, що ускладнює конкурсні процедури, зокрема, кілька разів проводиться співбесіда з одним кандидатом.

Разом з тим, голова ВРП наголосив, що всі ці зміни мають бути внесені на рівні законодавства вже після проведення конкурсних процедур на заняття вакантних посад, які відбуваються наразі.