Голова комітету Ради Мережко: Ідея виборів під час війни належить Путіну, а не Трампу

Ідея проведення виборів президента України під час війни спрямована на послаблення України та належить не президенту США Дональду Трампу, а Володимиру Путіну, наголосив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Заклик провести вибори під час війни – це не ідея Трампа, це ідея Путіна, спрямована на послаблення України під час війни. Трамп має усвідомлювати що такі заклики спрямовані на реалізацію прагнення Путіна послабити та знищити Україну", – сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Парламентар також підкреслив, що заклик Трампа не атакувати російські нафтопереробні заводи може створити враження, що він більше дбає про російську воєнну машину та інтереси Путіна, ніж про цивільне населення України, його життя, яке потерпає від російських нападів.

На думку Мережка, чергове загострення відносин України з США тимчасове та пов'язане з передвиборчою боротьбою в США. "Після проміжних виборів 3 листопада емоції почнуть вщухати. Зараз головне проявити витримку і не робити різких рухів чи заяв. Хоча це не означає, що ми не можемо давати оцінку помилковим рішенням президента Трампа", – зазначив голова комітету.

За його словами, це суттєво не вплине на допомогу Україні, оскільки будь-які спроби послабити цю допомогу не будуть сприйняті ані американським суспільством, ані Конгресом.