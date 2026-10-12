Рада прийняла за основу законопроєкт щодо спрямування плати за експортні дозволи на зброю до спецфонду на ЗСУ

Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьований законопроєкт №15400 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування плати за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю до спеціального фонду державного бюджету.

Як повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання у понеділок, 12 жовтня, документ підтримали 243 нардепи, жодного голосу проти, утрималися – 13 (за необхідного мінімуму 226 голосів).

Згідно з пояснювальною запискою до документа, плата за оформлення та видачу документів щодо експорту товарів військового призначення та подвійного використання у повному обсязі зараховуватиметься до спецфонду держбюджету та спрямовуватиметься Міністерству оборони України до кінця року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Отриманий ресурс розподілятиметься рівними частинами: 50% – на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, а інші 50% – на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України (ЗСУ).

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа під час виступу у залі засідань зазначила, що законопроєкт пов'язаний із рішенням Кабінету міністрів від липня 2026 року про запровадження спецімеханізму контрольованого експорту зброї до держав-партнерів за умови першочергового забезпечення потреб сил оборони.

"Зміни, які ми зараз розглядаємо, визначають, що плата за оформлення цього експортного контракту або дозвіл на експорт цієї зброї передаються на потреби сил оборони i розділяються в двох рівних частинах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння для Збройних сил України і виплату грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України", – сказала Підласа.

Вона додала, що уряд наразі розглядає можливість зменшення ставки плати за оформлення експортного контракту, яка була початково запроваджена на рівні 20%. За її словами, Міноборони звернулося до бюджетного комітету з проханням невідкладно розглянути законодавчий акт для його винесення на голосування в залі.

Законопроєкт зареєстрований у Раді 10 липня 2026 року. Він декілька разів вносився до порядку денного, проте коли все ж 15 вересня законопроєкт було розглягуто у залі – нардепи відправили його на доопрацювання.