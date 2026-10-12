Рада ухвалила закон про безпеку та здоров'я працівників за стандартами ЄС

Верховна Рада ухвалила закон про нову систему безпеки та здоров'я працівників на роботі, побудованої за європейськими підходами до управління виробничими ризиками.

За відповідний законопроєкт (№10147) про безпеку та здоров'я працівників на роботі проголосували у цілому 246 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у понеділок.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, нова система заснована на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

Послідовна ієрархія цих принципів визначена Директивою Ради № 89/391/ЄЕС та передбачає, зокрема, запобігання ризикам та їх оцінювання, усунення джерел ризиків, адаптацію умов праці до працівника, особливо під час облаштування робочих місць, вибору виробничого обладнання, методів роботи.

Зміна принципів побудови системи передбачає, і зміну об'єкта впливу державної політики: з нинішніх "безпека праці" або "охорона праці" – на європейський "безпека працівника". Ключовим завданням політики має стати не встановлення вимог до процесу організації безпеки, але до результативності цього процесу – досягнення повного усунення або мінімізації ризиків для життя і здоров'я працівника.

Закон передбачає запровадження за європейським прикладом системи мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я працівників, та регулярне здійснення роботодавцем оцінювання ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці, розробки та впровадження заходів щодо їх мінімізації або усунення.

Документ також передбачається обов'язкове страхування відповідальності експертних організацій при укладанні договору про надання послуг у сфері безпеки та здоров'я працівників.