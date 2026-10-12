ЄС оприлюднив рішення про найбільший в історії пакет санкцій. У списку – пов'язані з рос ВПК

Європейський союз оприлюднив рішення щодо запровадження найбільшого пакету санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України. У списку – майже 1600 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.

"У відповідь на тривалу й дедалі масштабнішу агресію Росії проти України, і, зокрема на її нещодавню жорстоку військову кампанію, спрямовану на навмисне знищення цивільної інфраструктури та заподіяння тяжких страждань цивільному населенню, Рада ЄС сьогодні ухвалила додаткові обмежувальні заходи щодо 1569 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. До переліку увійшли 826 російських компаній та 743 керівників цих підприємств", – йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС констатували, що це – найбільший за всю історію ЄС пакет санкційних списків, ухвалений за один раз. Станом на сьогодні загальна кількість осіб та організацій, що підпадають під санкції в межах режиму підтримки територіальної цілісності України, сягнула майже 4600.

Коментуючи ухвалене рішення, Високий представник ЄС питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас сказала: "Сьогодні ЄС ухвалив рішення про запровадження наймасштабнішого пакета санкцій з 2022 року. Майже 1600 санкційних позицій спрямовані проти російського військово-промислового комплексу. Понад половина з них стосується виробничого ланцюга балістичних ракет, які Росія щодня використовує для вбивства українських цивільних. Бомбардування мостів у Києві, суден із зерном та Національної академії наук – це не дії країни, яка прагне миру. Зараз не час послаблювати тиск на Москву, а час його посилювати".

В Раді ЄС деталізували, що сьогоднішній пакет заходів спеціально спрямований на постачальників середньої ланки, які становлять "ядро" російської військової промисловості, генеруючи річний обіг щонайменше 20 млрд євро та працевлаштовуючи понад 250 тис осіб.

Компанії, що входять до списку, є постачальниками ключових компонентів для деяких найсучасніших російських систем озброєння, включаючи ракети, безпілотні літальні апарати та літаки. До таких ключових компонентів належать: електроніка, включаючи напівпровідники, мікросхеми та комп'ютери; комунікаційне обладнання, включаючи радари, антени та приймачі; авіаційні, супутникові та ракетні системи; вибухові речовини та боєприпаси, а також оптичні та навігаційні системи.

В Раді ЄС зазначили, що сьогоднішні списки були прийняті відповідно до рамки обмежувальних заходів ЄС, спрямованих проти дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Ті, хто внесений до списку під цим режимом санкцій, підлягають заморожуванню активів, а надання їм або на їхню користь коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, до фізичних осіб, що входять до списку, застосовується заборона на поїздки до ЄС.