ЄС запровадив санкції до причетних до так званих виборів в держдуму РФ

Рада Європейського союзу запровадила санкції щодо 77 осі, причетних до незаконних "виборів" до російської думи на тимчасово окупованих територіях України.

Про відповіде рішення у понеділок повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо 77 осіб, причетних до проведення незаконних так званих "виборів" до Державної думи РФ, що відбулися у вересні 2026 року на тимчасово й незаконно окупованих Росією територіях України", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Європейський Союз рішуче засудив організацію цих так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, що порушує законодавство України та міжнародне право, зокрема Статут ООН, а також підриває незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

До переліку осіб, щодо яких сьогодні ухвалено рішення, увійшли 74 кандидати, які балотувалися від різних партій у так званих "Донецькій народній республіці" та "Луганській народній республіці", Запорізькій і Херсонській областях, а також у так званих "Республіці Крим" та "місті Севастополі". "Беручи участь у "виборах" до Державної думи РФ, ці особи активно сприяли спробам легітимізувати загарбницьку війну Росії проти України та підтримували незаконну окупацію Росією українських територій. З тих самих причин Рада запровадила обмежувальні заходи щодо трьох членів Центральної виборчої комісії Російської Федерації за організацію цих фіктивних виборів", – наголошується в пресрелізі.

В Раді ЄС уточнили, що на осіб, включених до сьогоднішнього переліку, поширюється заборона на в'їзд до ЄС або транзит через його територію, а також заморожування активів. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм у розпорядження кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу.