Садовий: Гроші у громади є, але Казначейство не дає можливості ними скористатися, зокрема для виплати зарплат

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до Верховної Ради з вимогою врегулювати питання залежності місцевої влади від Казначейства у проведенні місцевих платежів: гроші у громад є, а скористатися ними вони не можуть, зокрема виплатити заробітну плату водіям громадського транспорту та двірникам.

"У Львові досі не проведено майже 2900 платежів на понад 1 мільярд гривень. Із них 140 мільйонів гривень – це кошти на зарплати водіїв громадського транспорту та двірників. Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але Казначейство не проводить платежі. При цьому жодного офіційного рішення уряду про їх блокування немає", – написав Садовий у Телеграмі у понеділок.

"Щоб люди не залишилися без зарплат, комунальні підприємства змушені брати позики", – розповів Садовий. "І тут виникає логічне запитання: чому ми взагалі повинні шукати позики, якщо гроші громади є на рахунках, але Казначейство не дає можливості ними скористатися?" – зазначив Садовий.

За його словами, це не лише проблема Львова. Така ситуація триває вже близько місяця в різних містах України. "Якщо її не вирішити, наслідки будуть серйозними: штрафи та пені за несвоєчасну оплату газу, електроенергії, податків, ризик кримінальної відповідальності керівників підприємств через затримку зарплат", – звернув увагу на проблему Садовий.

"Сьогодні засідає Верховна Рада України. Звертаюся до народних депутатів: не залишайте міста сам на сам із цією проблемою. Місцеві громади не просять додаткових грошей. Ми просимо дати можливість користуватися власними коштами, щоб вчасно виплачувати людям зарплати", – наголосив Садовий.