Сибіга – ЄС: Цей тиждень повинен стати тижнем сили та мобілізації, потрібен мир на силі, а не на поступках

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляє, що буде говорити своїм колегам – міністрам закордонних справ країн-членів Європейського союзу про те, що після "дивних кроків" останніх днів цей тиждень має стати тижнем сили, і мир має бути здобутий силою, а не поступками.

Про це він сказав журналістам у понеділок в Люксембурзі, прибувши на засідання Ради ЄС з закордонних справ.

"Після певних дивних кроків, зроблених останніми днями, Європа має проявити твердість і діяти рішуче. Це має стати тижнем сили – ще раз наголошую: тижнем сили та мобілізації наших дипломатичних зусиль. Нам потрібен мир, здобутий силою, а не поступками", – заявив Сибіга. Український міністр не назвав прямо, що має на увазі заяви президента США Дональда Трампа про так зване "енергетичне перемир'я" та про необхідність проведення виборів в Україні, але саме ці висловлювання американського лідера стали предметом останніх обговорень в міжнародній політиці в аспекті війни РФ проти України.

Сибіа наголосив, що президент України Володимир Зеленський "сильний лідер і вміє гідно долати випробування". "Моє послання до європейських колег сьогодні просте: епоха залежності минула, Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити єдиним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні – він уже біля ваших дверей", – закликав він.

На переконання міністра закордонних справ України, зараз для Європи "йдеться про важелі впливу та інструменти: як тиснути на Росію, як підвищити для неї ціну продовження цієї війни". У цьому зв'язку він вказав на заморожені в ЄС російські активи. "Європа більше не може залишатися бездіяльною щодо заморожених російських активів. Сила впливу полягає не в тому, щоб просто тримати ці кошти, а в тому, щоб використати їх для оборони. Платити має Росія, а не європейські платники податків", – сказав Сибіга.

Він зазначив, що у цьому питанні є застереження, і українська сторона готова їх обговорити в аспекті "спільної відповідальності, а не тягара, що лягає лише на Бельгію". Іншим інструментом тиску на РФ український міністр назвав санкції та ізоляцію – "жодних сцен і стадіонів для російської воєнної пропаганди".

Сибіга також наголосив на необхідності для України захисту неба та об'єктів енергетики. "Ми готові до енергетичного перемир'я. Ми готові до будь-якого формату взаємних домовленостей. До будь-чого, що не є одностороннім кроком. Учора лунали заяви (Трампа – ІФ-У), але вже за кілька годин після них Росія атакувала наші енергетичні об'єкти… Нікому не варто вірити словам Путіна. Натомість варто дивитися на його дії", – вказав міністр закордонних справ України на вже відомі акти.

Говорячи про перспективу членства України в ЄС, він висловив переконання, що настав час відкрити наступні переговорні кластери.

Він також має намір поінформувати колеш про те, що саме зараз потрібно нашим воїнам, і про стан справ із мирними зусиллями. "Росія робить ставку на зиму. Європа має зробити ставку на Україну. Кожна система ППО, кожна ракета-перехоплювач рятують життя. Росія розуміє лише мову сили. Що сильнішим буде тиск на агресора, то ближчою буде безпека України – а отже, й безпека Європи", – заявив Сибіга.

Він також повідомив, що українська сторона має намір запропонувати санкції ще проти 10 російських олігархів, а вилучення останнім рішенням ЄС двох назвав помилкою. "І я сподіваюся, що один із найпотужніших пакетів – 22-й пакет санкцій – буде ухвалено якнайшвидше", – додав Сибіга.