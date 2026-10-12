Зеленський: Я не чув, щоб РФ підтримала енергетичне перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не чув підтвердження згоди Росії на енергетичне перемир'я, та висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе переконати Володимира Путіна підтримати цю пропозицію.

"Ми ніде не бачили, щоб вони (РФ – ІФ-У) підтримували це перемир'я, але ми не бачили цього й у їхніх діях, оскільки вони завдали ударів по низці наших енергетичних об'єктів. Але ми сподіваємося, що президент Трамп, якого ми підтримуємо в питанні цього енергетичного перемир'я, зможе переконати Путіна погодитися на цю пропозицію", – сказав Зеленський на Варшавському безпековому форумі у форматі відеозв'язку у понеділок.

Водночас, президент підкреслив, що домовленості про постачання російського дизелю є неправильними, адже він не вважає, що обсяги, які має намір запропонувати Росія, матимуть вплив на ринок.

"Як ми чули, йдеться про 300 тис-500 тис тонн на місяць. Подумайте про це: адже світове споживання становить 120 мільйонів на місяць. Я не думаю, що це матиме відчутний вплив. Якщо хтось думає інакше, нехай так і думає", – зазначив Зеленський.

Він додав, що вважає, що за цим рішенням стоять інші мотиви.

"Якщо так, то чому ж Америка не укладає угоду про постачання дизельного палива з Україною?", – наголосив він.

Глава держави зазначив, що угоду можна укласти в обмін на гарантії захисту української енергетичної системи від російських атак.

"Якщо вони зможуть гарантувати захист нашої енергетичної мережі, ми не будемо втручатися в їхню дизельну інфраструктуру. Для нас електропостачання означає, насамперед, допомогу людям, забезпечення їх електроенергією", – сказав Зеленський.

За його словами, захист української енергетики також дасть змогу допомагати європейським країнам, які мають дефіцит електроенергії, оскільки Україна підключена до європейської енергосистеми.